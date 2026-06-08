Скандал вокруг НМТ в Виннице: выпускница требует пересдать тест из-за технического сбоя

Главное: Суть скандала: Выпускница из Винницы Ангелина Диденко требует разрешить ей пересдать НМТ, поскольку во время экзамена 1 июня в лицее №22 постоянно зависал компьютер, некорректно работала мышка и сбивался масштаб экрана.

Выпускница из Винницы Ангелина Диденко требует разрешить ей пересдать НМТ, поскольку во время экзамена 1 июня в лицее №22 постоянно зависал компьютер, некорректно работала мышка и сбивался масштаб экрана. Версия абитуриентки: Из-за технических проблем она находилась в сильном стрессе, потеряла время на математике и в итоге имела только 10 минут на блок украинского языка. Семья заявляет о равнодушии инструкторов и хамстве руководства центра.

Из-за технических проблем она находилась в сильном стрессе, потеряла время на математике и в итоге имела только 10 минут на блок украинского языка. Семья заявляет о равнодушии инструкторов и хамстве руководства центра. Позиция центра оценивания: Директор регионального центра Геннадий Кузьменко заявил, что проверка не выявила никаких технических сбоев системы.

Директор регионального центра Геннадий Кузьменко заявил, что проверка не выявила никаких технических сбоев системы. Что дальше: Окончательное решение о возможном аннулировании результатов основной сессии и допуске винничанки к дополнительной сессии будет принимать УЦОКО.

Выпускница из Винницы Ангелина Диденко заявила, что из-за технических проблем при сдаче национального мультипредметного теста (НМТ) не смогла в полной мере продемонстрировать свои знания. Девушка требует разрешить ей пересдать экзамен, тогда как в региональном центре оценивания качества образования говорят, что окончательное решение еще не принято.

Что произошло во время НМТ

По словам Ангелины Диденко, которая сдавала НМТ 1 июня в Винницком лицее №22, трудности возникли с первых минут тестирования. Она утверждает, что на компьютере некорректно работала мышка, однако технику ей не заменили. Инструктор лишь предложил девушке "листать бегунком или клавиатурой".

"Когда ты на автомате пытаешься прокрутить задание колесиком, страница летит вниз. Ты нервничаешь и тратишь кучу времени, чтобы просто вернуться назад. Таймер при этом никто не останавливал", - рассказывает Ангелина.

Впоследствии, по словам выпускницы, компьютер начал зависать, а во время выполнения заданий по математике возникли проблемы с отображением информации на экране. Из-за этого она теряла время и не смогла вовремя завершить блок по украинскому языку.

Кроме того, девушка говорит, что во время увеличения задач, один из интегралов отображался некорректно и это помешало ей правильно решить задачу.

Девушка также рассказала, что после первого блока тестирования находилась в сильном стрессе и плакала во время перерыва, но, по ее словам, помощи от работников пункта тестирования не получила.

Семья требует независимой проверки

После завершения теста Ангелина вместе с матерью обратилась в Винницкий региональный центр оценивания качества образования.

По словам семьи, старший инструктор в объяснительной записке подтвердила обращение ученицы относительно работы мышки и зафиксировала сбой сервиса НМТ. В то же время семья заявляет, что обстоятельства инцидента должным образом не были расследованы.

Отдельное возмущение семьи вызвала якобы реакция одного из должностных лиц центра оценивания, который во время общения посоветовал "обжаловать решение где угодно".

Ангелина отмечает, что не просит особых условий, а лишь хочет получить возможность сдать тест повторно на исправной технике.

Что ответили в центре оценивания

Директор Винницкого регионального центра оценивания качества образования Геннадий Кузьменко рассказал "Суспільному", что после обращения была проведена проверка.

По его словам, вся техника перед тестированием проходит обязательную проверку, а система фиксирует действия участников во время прохождения НМТ. Во время анализа хода тестирования подтвержденных фактов технического сбоя компьютера обнаружено не было. Также были опрошены работники пункта тестирования и участники, которые находились рядом.

Кузьменко отметил, что больше всего времени Ангелина потратила на выполнение блока по математике - 1 час 49 минут. После этого на задание по украинскому языку осталось около 10 минут.

Также директор центра рассказал, что инструктор объяснила: в начале тестирования помогала ученице настроить масштаб отображения текста на экране. В дальнейшем обращения девушки, по ее словам, касались преимущественно получения дополнительных листов для черновиков.

В центре отметили, что окончательное решение о возможном аннулировании результатов и допуске к дополнительной сессии принимает Украинский центр оценивания качества образования в соответствии с установленными процедурами. Сейчас обращение семьи находится на рассмотрении.