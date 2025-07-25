Євроінтеграція не зірветься: Зеленський обіцяє рішення щодо НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський обіцяє рішення щодо НАБУ і САП з урахуванням потреб антикорупційних органів та суспільства, аби вступ України до Європейського Союзу не зірвався.

Про це він заявив під час спілкування з медіа 24 липня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання чи є якісь ризики для євроінтеграції України з огляду на ситуацію довкола НАБУ і САП, глава держави зазначив, що Україна перебуває "в одній інфраструктурі з Європою" та що "ми хочемо бути частиною Європи". І додав, що "ніхто не хоче нічим ризикувати".

Як приклад, президент навів переговори з партнерами про війну і Туреччину. За його словами, "сьогодні, наприклад, ми обговорюємо "Рамштайн", ми обговорюємо багато питань".

"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство", - заявив Зеленський.