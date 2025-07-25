Євроінтеграція не зірветься: Зеленський обіцяє рішення щодо НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський обіцяє рішення щодо НАБУ і САП з урахуванням потреб антикорупційних органів та суспільства, аби вступ України до Європейського Союзу не зірвався.
Про це він заявив під час спілкування з медіа 24 липня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання чи є якісь ризики для євроінтеграції України з огляду на ситуацію довкола НАБУ і САП, глава держави зазначив, що Україна перебуває "в одній інфраструктурі з Європою" та що "ми хочемо бути частиною Європи". І додав, що "ніхто не хоче нічим ризикувати".
Як приклад, президент навів переговори з партнерами про війну і Туреччину. За його словами, "сьогодні, наприклад, ми обговорюємо "Рамштайн", ми обговорюємо багато питань".
"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство", - заявив Зеленський.
Резонансний закон про НАБУ і САП
У вівторок, 22 липня, Верховна Рада ухвалила закон, що суттєво обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Водночас, частину функцій цих структур документ перекладає на генерального прокурора України.
Того ж дня, президент Зеленський підписав документ, а наступного дня, - 23 липня, - він набув чинності.
У відповідь на схвалення цього закону, у багатьох містах країни почалися акції протесту. Громадськість переконана, що цей закон заблокує процеси вступу України в ЄС.
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос вважає ухвалення такого закону серйозним кроком назад для України.
Тим часом група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді новий законопроект, що має повернути деякі повноваження НАБУ і САП.
Президент Зеленський анонсував внесення у Раду законопроєкту про незалежність НАБУ.
В Європейській комісії привітали розробку нового законопроєкту щодо функціонування антикорупційних органів.
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