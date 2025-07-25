Евроинтеграция не сорвется: Зеленский обещает решения по НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский обещает решение по НАБУ и САП с учетом потребностей антикоррупционных органов и общества, чтобы вступление Украины в Европейский Союз не сорвалось.
Об этом он заявил во время общения с медиа 24 июля, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отвечая на вопрос есть ли какие-то риски для евроинтеграции Украины, учитывая ситуацию вокруг НАБУ и САП, глава государства отметил, что Украина находится "в одной инфраструктуре с Европой" и что "мы хотим быть частью Европы". И добавил, что "никто не хочет ничем рисковать".
В качестве примера, президент привел переговоры с партнерами о войне и Турцию. По его словам, "сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов".
"Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам, и чего хочет общество", - заявил Зеленский.
Резонансный закон о НАБУ и САП
Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла закон, существенно ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В то же время, часть функций этих структур документ перекладывает на генерального прокурора Украины.
В тот же день, президент Зеленский подписал документ, а на следующий день, - 23 июля, - он вступил в силу.
В ответ на принятие этого закона, во многих городах страны начались акции протеста. Общественность убеждена, что этот закон заблокирует процессы вступления Украины в ЕС.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает принятие такого закона серьезным шагом назад для Украины.
Тем временем группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде новый законопроект, который должен вернуть некоторые полномочия НАБУ и САП.
Президент Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта о независимости НАБУ.
В Европейской комиссии приветствовали разработку нового законопроекта о функционировании антикоррупционных органов.
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