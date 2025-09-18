Скандал у Кубку України: "Шахтар" звинувачує суддів у скасуванні чистого гола

Чинний володар Кубка України "Шахтар" з перемоги над аматорським клубом "Полісся" Ставки стартував у новому розіграші турніру. Головною темою поєдинку стало суддівство, яке різко розкритикував генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Сергія Палкіна у Facebook.
На 1/16 фіналу Кубка України "Шахтар" здобув мінімальну перемогу 1:0 над "Поліссям" Ставки. Переможний гол забив у кінці першого тайму літній новачок донеччан Лука Мейрелліш, для якого це був дебют у складі українського клубу.
Ще один новачок "Шахтаря" Ізакі двічі відзначився у воротах суперника, але обидва його взяття воріт арбітри скасували.
На 51-й хвилині хавбек забив після атаки, яку судді зупинили через офсайд у партнера по команді. А на 74-й хвилині бразилець замкнув подачу Вінісіуса Тобіса з близької відстані.
Попри те, що повтори свідчать про гол грудьми, головний арбітр Дмитро Євтухов зафіксував гру рукою і призначив вільний удар на користь "Полісся".
"Це був би дебют мрії - забити за «Шахтар». Але, на жаль, суддя не зарахував його. Я забив чистий гол, м'яч не влучив у руку", - прокоментував Ізакі для клубної пресслужби.
Незарахований гол Ізакі викликав бурхливу реакцію керівництва "Шахтаря". Генеральний директор клубу Сергій Палкін заявив про "системність" суддівських помилок проти донеччан.
"Третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальні рішення проти "Шахтаря". Сьогодні скасували чистий гол Ізакі. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник? Я очікую на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні", - сказав Палкін.
Пізніше функціонер прокоментував і матч "Олександрія" - "Динамо", де, за його словами, арбітри також допустили серйозну помилку на користь киян.
Палкін опублікував відео, на якому футболіст "Динамо" Тіаре грає рукою у власному штрафному майданчику, але пенальті не призначили.
"Ось приклад із матчу в Олександрії: гравець у зеленій формі ("Динамо") в штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м’яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка… Так хто замовник суддівського безладдя?", - написав він у Facebook.
У підсумку "Шахтар" пробився до 1/8 фіналу турніру, продовживши безпрограшну серію в Кубку України до десяти матчів поспіль.
"Динамо" завдяки голу новачка Шоли Огундани на 86-й хвилині також пройшло далі, тоді як "Олександрія" завершила виступи на стадії 1/16 фіналу.
