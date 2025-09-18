Скандал у Кубку України: "Шахтар" звинувачує суддів у скасуванні чистого гола

Дебютний гол Мейрелліша і незарахований м’яч Ізакі

На 1/16 фіналу Кубка України "Шахтар" здобув мінімальну перемогу 1:0 над "Поліссям" Ставки. Переможний гол забив у кінці першого тайму літній новачок донеччан Лука Мейрелліш, для якого це був дебют у складі українського клубу.

Ще один новачок "Шахтаря" Ізакі двічі відзначився у воротах суперника, але обидва його взяття воріт арбітри скасували.

На 51-й хвилині хавбек забив після атаки, яку судді зупинили через офсайд у партнера по команді. А на 74-й хвилині бразилець замкнув подачу Вінісіуса Тобіса з близької відстані.

Попри те, що повтори свідчать про гол грудьми, головний арбітр Дмитро Євтухов зафіксував гру рукою і призначив вільний удар на користь "Полісся".

"Це був би дебют мрії - забити за «Шахтар». Але, на жаль, суддя не зарахував його. Я забив чистий гол, м'яч не влучив у руку", - прокоментував Ізакі для клубної пресслужби.

Різка реакція Сергія Палкіна

Незарахований гол Ізакі викликав бурхливу реакцію керівництва "Шахтаря". Генеральний директор клубу Сергій Палкін заявив про "системність" суддівських помилок проти донеччан.

"Третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальні рішення проти "Шахтаря". Сьогодні скасували чистий гол Ізакі. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник? Я очікую на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні", - сказав Палкін.

Пізніше функціонер прокоментував і матч "Олександрія" - "Динамо", де, за його словами, арбітри також допустили серйозну помилку на користь киян.

Палкін опублікував відео, на якому футболіст "Динамо" Тіаре грає рукою у власному штрафному майданчику, але пенальті не призначили.

"Ось приклад із матчу в Олександрії: гравець у зеленій формі ("Динамо") в штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м’яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка… Так хто замовник суддівського безладдя?", - написав він у Facebook.

