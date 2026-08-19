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Рада викликала Пишного через фігурування Sense Bank в операції "Форест Гамп"

14:56 19.08.2026 Ср
2 хв
Виклик глави НБУ підтримали 155 нардепів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Пишний (facebook.com pyshnyy)

Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо державного Sense Bank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Рішення про виклик очільника НБУ підтримали 155 народних депутатів. Андрій Пишний має прозвітувати перед парламентом щодо функціонування фінансової установи.

Використання банку у злочинній схемі

Увагу депутатів до банку привернуло розслідування антикорупційних органів. Зокрема, НАБУ та САП провели спецоперацію та викрили злочинну організацію, до якої входили чинні й колишні нардепи, а також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента.

За даними слідства, фігуранти відмили 150 мільйонів гривень готівки. Гроші провели через рахунки фіктивних фірм, щоб легалізувати й використати для сплати застави за учасника справи "Мідас".

Для реалізації махінацій зловмисники задіяли державний Sense Bank. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і використовували його у власних інтересах.

Операція "Форест Гамп"

Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП офіційно заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації.

За інформацією правоохоронців, її очолювали чинний і колишній народні депутати України. До складу групи також входили високопосадовці Офісу президента.

Водночас нардеп Ярослав Железняк натякнув, що йдеться про чинного парламентаря-забудовника. Ще один народний депутат, Олексій Гончаренко, повідомив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що, крім Мудрої, у справі можуть фігурувати народний депутат Вадим Столар та колишній парламентар Максим Микитась.

Пізніше президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

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Андрій ПишнийСенс БанкВерховна рада