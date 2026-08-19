Рада викликала Пишного через фігурування Sense Bank в операції "Форест Гамп"

Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо державного Sense Bank.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Рішення про виклик очільника НБУ підтримали 155 народних депутатів. Андрій Пишний має прозвітувати перед парламентом щодо функціонування фінансової установи.
Увагу депутатів до банку привернуло розслідування антикорупційних органів. Зокрема, НАБУ та САП провели спецоперацію та викрили злочинну організацію, до якої входили чинні й колишні нардепи, а також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента.
За даними слідства, фігуранти відмили 150 мільйонів гривень готівки. Гроші провели через рахунки фіктивних фірм, щоб легалізувати й використати для сплати застави за учасника справи "Мідас".
Для реалізації махінацій зловмисники задіяли державний Sense Bank. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і використовували його у власних інтересах.
Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП офіційно заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації.
За інформацією правоохоронців, її очолювали чинний і колишній народні депутати України. До складу групи також входили високопосадовці Офісу президента.
Водночас нардеп Ярослав Железняк натякнув, що йдеться про чинного парламентаря-забудовника. Ще один народний депутат, Олексій Гончаренко, повідомив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.
РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що, крім Мудрої, у справі можуть фігурувати народний депутат Вадим Столар та колишній парламентар Максим Микитась.
Пізніше президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.