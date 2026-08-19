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Рада вызвала Пышного из-за фигурирования Sense Bank в операции "Форест Гамп"

14:56 19.08.2026 Ср
2 мин
Вызов главы НБУ поддержали 155 нардепов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Пышный (facebook.com pyshnyy)

Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг государственного Sense Bank.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Решение о вызове главы НБУ поддержали 155 народных депутатов. Андрей Пышный должен отчитаться перед парламентом о функционировании финансового учреждения.

Использование банка в преступной схеме

Внимание депутатов к банку привлекло расследование антикоррупционных органов. В частности, НАБУ и САП провели спецоперацию и разоблачили преступную организацию, в которую входили действующие и бывшие нардепы, а также могли быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса президента.

По данным следствия, фигуранты отмыли 150 миллионов гривен наличных денег. Деньги провели через счета фиктивных фирм, чтобы легализовать и использовать для оплаты залога за участника дела "Мидас".

Для реализации махинаций злоумышленники задействовали государственный Sense Bank. В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над банком и использовали его в собственных интересах.

Операция "Форест Гамп"

Напомним, утром 19 августа НАБУ и САП официально заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации.

По информации правоохранителей, ее возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины. В состав группы также входили чиновники Офиса президента.

В то же время нардеп Ярослав Железняк намекнул, что речь идет о действующем парламентарии-застройщике. Еще один народный депутат, Алексей Гончаренко, сообщил об обысках у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что кроме Мудрой в деле могут фигурировать народный депутат Вадим Столар и бывший парламентарий Максим Микитась.

Позже президент Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента.

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