Скандал із послом підірвав спроби Китаю представити себе як "миротворця", - Bloomberg

Останнім часом китайський лідер Сі Цзіньпін успішно відбивав спроби США зобразити Китай як загрозу світовому порядку. Тоді як китайський посол у Франції Лу Шайє після скандальних заяв про СРСР і Крим підірвав усі ці намагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Китай у понеділок "швидко взявся за гасіння пожежі" в Європі, яка була спричинена висловлюваннями Лу Шайє, який поставив під сумнів незалежність колишніх радянських держав в інтерв’ю місцевому мовнику.

У заяві в понеділок увечері посольство Китаю в Парижі заявило, що Лу "висловив особисту точку зору", яку не слід "перебільшувати".

Однак, як пише видання, шкоди для офіційного Пекіна було завдано. Заяви посла фактично повторили погляд російського лідера Володимира Путіна щодо України та інших країн, які колись були у складі СРСР.

"Це підірвало зусилля Сі зобразити Китай як нейтральну сторону, яка допоможе покласти край війні, яка почалася в лютому 2022 року", - пише Bloomberg.

Як заявив доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру Джа Ян Чонг, заява китайського посла і реакція, яку згодом представили в Пекіні, "було щось на зразок автогола".

"Цей інцидент свідчить про напруженість у зовнішній політиці Китаю", - сказав він.

Журналісти зазначають, що для Сі ці помилкові зауваження знаменують ще одну невдачу, оскільки він прагне змінити імідж Китаю на світовій арені після трьох років ізоляції після спалаху Covid-19.

Водночас цей епізод, за даними Bloomberg, навряд чи завдасть Китаю більшої шкоди у частинах Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Експерти вважають, що багато європейських лідерів, ймовірно, приймуть відмову Пекіна від коментарів посла Лу та продовжать переслідувати свої економічні та дипломатичні інтереси з Китаєм, особливо менших і бідніших країн ЄС, які особливо цінують комерційні обміни з цією країною.

Нагадаємо, що посол Китаю у Франції Лу Шайє в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info назвав Кримський півострів "історично російським" та заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу нібито "не мають юридично закріпленого статусу у світі".

Додамо, після чого в посольстві Китаю відреагували на скандальні слова свого посла. Там назвали його висловлювання особисто думкою, яку офіційний Пекін не підтримує.

Водночас висловлювання китайського дипломата різко розкритикували в Європі та Україні. Після розголосу у Китаї видалили скандальне інтерв'ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.

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