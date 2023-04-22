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Росіяни вимагають від мешканців Нової Каховки терміново виселятися із будинків, - ЦНС

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Херсонська область, Субота 22 квітня 2023 15:12
Росіяни вимагають від мешканців Нової Каховки терміново виселятися із будинків, - ЦНС Фото: Окупант і цивільні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вимагають від мешканців частини Херсонської області терміново покинути регіон. Це стосується людей, які проживають вздовж Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"У Новій Каховці й в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевих мешканців, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів. Також росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях.

"Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що Служба безпеки Україна ідентифікувала ще дванадцять колаборантів, які вступили до окупаційної "МВС Росії" в Херсонській області.

Росія перекинула до Скадовська Херсонської області підрозділ із засуджених нібито для забезпечення правопорядку.

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