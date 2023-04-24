У посольстві Китаю відреагували на скандальні слова свого очільника щодо пострадянських країн

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у заяві посольства, опублікованій у понеділок, 24 квітня.

Як сказано у заяві, посольство Китаю у Франції дистанціюється від висловлювань Лу Шає.

"Зауваження посла Лу Шей щодо питання України не є заявою про політику, а вираження особистих поглядів під час телевізійних дебатів. Їх не слід надмірно інтерпретувати. Позиція Китаю з цих питань не змінилася", - пише посольство.

Там також нагадали, що після розпаду Радянського Союзу Китай був одним з перших, хто почав налагоджувати зв'язки з країнами.

У своєму Twitter представники посольства також заявили, що "позиція Китаю з українського питання є постійною і чіткою". Там вони нагадали про власний мирний план щодо закінчення війни, який складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну та російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Що передувало заяві посольства