Скандал із Муракамі: чому в Україні зняли з продажу його книгу і до чого тут вік перекладачів

Видавництво "Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" (КСД) припиняє співпрацю з правовласниками творів Харукі Муракамі. Причиною стали жорсткі та не зафіксовані в контракті вимоги японської сторони, зокрема щодо віку українських перекладачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву видавництва КСД у Facebook .

Головне: Тираж відкликали: Роман "Кафка на пляжі" знято з продажу, а роботу над іншими книгами автора призупинено.

Роман "Кафка на пляжі" знято з продажу, а роботу над іншими книгами автора призупинено. Дискримінація за віком: Правовласник висунув вимогу, щоб перекладач був "поважного віку" з великим доробком.

Правовласник висунув вимогу, щоб перекладач був "поважного віку" з великим доробком. Порушення термінів: Агентство ігнорувало запити видавництва понад 40 днів, хоча за контрактом мало відповісти протягом 10-30 діб.

Агентство ігнорувало запити видавництва понад 40 днів, хоча за контрактом мало відповісти протягом 10-30 діб. Відмова від компромісу: Попри пропозицію провести незалежну експертизу перекладу, правовласник розірвав співпрацю в односторонньому порядку.

"Перекладач має бути поважного віку": деталі конфлікту

Конфлікт розгорівся навколо видання книги "Кафка на пляжі". У КСД пояснюють: оскільки правовласник тривалий час не відповідав на запити щодо погодження матеріалів, книгу віддали до друку згідно зі стандартною галузевою практикою. Проте після виходу тиражу видавництво отримало несподівані претензії.

Правовласник висловив незгоду з тим, що над книгою працювало кілька фахівців, а також висунув вимоги до їхнього віку.

"Отримали претензії щодо віку - на думку правовласника, перекладач мав бути "поважного" віку з великим доробком. Підкреслюємо: жодна з цих вимог не була зафіксована в договорі. Наші перекладачі - це професіонали, яких ми обрали за їхніми компетенціями, а не за датою в паспорті", - зазначають у видавництві.

Що буде з книгами Муракамі в Україні

Видавництво намагалося врегулювати ситуацію, запропонувавши незалежну експертизу якості перекладу власним коштом та відкритий діалог. Проте компромісу досягти не вдалося.

Наслідком став повний розрив стосунків: правовласник відкликав права на твори Муракамі. Це означає, що нових накладів автора від КСД найближчим часом не буде, а поточні проєкти повністю заморожені.