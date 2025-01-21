Що читають українці: видавництва назвали найпопулярніші жанри

В Україні книжковий ринок значно змінився. Серед найпопулярніших жанрів - фентезі, манґа, психологічні трилери та література про війну.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Подалі від Москви. Як війна змінила український книжковий ринок".

Значний внесок у популяризацію читання серед молоді зробили блоги в TikTok. Вікова категорія 13-20 років нині є однією з найактивніших аудиторій книголюбів, наголосила Анастасія Сумцова, очільниця відділу маркетингу видавництва "Фабула".

У зв'язку з цим видавці намагаються адаптувати асортимент під запити молодих читачів.

Також, за словами книжкової блогерки Тетяни Гонченко, серед жанрів, які зараз на піку популярності, домінують фентезі та трилери. Однак ринок стрімко розвивається у різних напрямах:

Горор : українська горор-спільнота вже започаткувала власну премію.

: українська горор-спільнота вже започаткувала власну премію. Мальописи та манґа : продажі коміксів і манґи встановлюють рекорди, зокрема серед молоді.

: продажі коміксів і манґи встановлюють рекорди, зокрема серед молоді. Порнофентезі : новий жанр, який привернув увагу читачів. Успіх роману "Четверте крило" Ребекки Яррос є яскравим прикладом цієї тенденції.

: новий жанр, який привернув увагу читачів. Успіх роману "Четверте крило" Ребекки Яррос є яскравим прикладом цієї тенденції. Поезія: традиційно нішевий жанр також отримав нову хвилю популярності.

Що купують українці

За даними платформи "Yakaboo", у 2024 році найпопулярнішими категоріями стали:

сучасна проза;

книги про персональні трансформації;

дитяча література, особливо казки;

міфи, пригодницькі романи, фентезі, фантастика;

психологічні трилери.

Окрім того, українські читачі дедалі частіше купують переклади світових бестселерів. Як зазначає Олександр Красовицький генеральний директор видавництва "Фоліо", видавці активно змагаються за права на переклад популярних книг, часто ще до їх виходу.

Особливого розвитку набув напрям воєнної літератури. Автори - як військові, так і цивільні - діляться особистими історіями, що відображають досвід війни.

"Також українці значно менше цікавляться книгами про "успішний успіх", натомість зросла потреба у книгах на психологічні теми. Зокрема, як долати стрес, тривогу. З'явилося більше біографій відомих людей", - каже виконавча директорка видавництва "Наш Формат" Анастасія Нікітіна в розмові з РБК-Україна.