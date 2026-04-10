Скандал с Мураками: почему в Украине сняли с продажи его книгу и при чем здесь возраст переводчиков
Издательство "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" (КСД) прекращает сотрудничество с правообладателями произведений Харуки Мураками. Причиной стали жесткие и не зафиксированные в контракте требования японской стороны, в частности относительно возраста украинских переводчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издательства КСД в Facebook.
Главное:
- Тираж отозвали: Роман "Кафка на пляже" снят с продажи, а работа над другими книгами автора приостановлена.
- Дискриминация по возрасту: Правообладатель потребовал, чтобы переводчик был "почтенного возраста" с большим опытом.
- Нарушение сроков: Агентство игнорировало запросы издательства более 40 дней, хотя по контракту должно было ответить в течение 10-30 суток.
- Отказ от компромисса: Несмотря на предложение провести независимую экспертизу перевода, правообладатель разорвал сотрудничество в одностороннем порядке.
"Переводчик должен быть почтенного возраста": детали конфликта
Конфликт разгорелся вокруг издания книги "Кафка на пляже". В КСД объясняют: поскольку правообладатель долгое время не отвечал на запросы о согласовании материалов, книгу отдали в печать согласно стандартной отраслевой практике. Однако после выхода тиража издательство получило неожиданные претензии.
Правообладатель выразил несогласие с тем, что над книгой работало несколько специалистов, а также выдвинул требования к их возрасту.
"Получили претензии по возрасту - по мнению правообладателя, переводчик должен был быть "почтенного" возраста с большим опытом. Подчеркиваем: ни одно из этих требований не было зафиксировано в договоре. Наши переводчики - это профессионалы, которых мы выбрали по их компетенциям, а не по дате в паспорте", - отмечают в издательстве.
Что будет с книгами Мураками в Украине
Издательство пыталось урегулировать ситуацию, предложив независимую экспертизу качества перевода за свой счет и открытый диалог. Однако компромисса достичь не удалось.
Следствием стал полный разрыв отношений: правообладатель отозвал права на произведения Мураками. Это означает, что новых тиражей автора от КСД в ближайшее время не будет, а текущие проекты полностью заморожены.
