Скандал с Мураками: почему в Украине сняли с продажи его книгу и при чем здесь возраст переводчиков

Издательство "Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" (КСД) прекращает сотрудничество с правообладателями произведений Харуки Мураками. Причиной стали жесткие и не зафиксированные в контракте требования японской стороны, в частности относительно возраста украинских переводчиков.

Главное: Тираж отозвали: Роман "Кафка на пляже" снят с продажи, а работа над другими книгами автора приостановлена.

Дискриминация по возрасту: Правообладатель потребовал, чтобы переводчик был "почтенного возраста" с большим опытом.

Нарушение сроков: Агентство игнорировало запросы издательства более 40 дней, хотя по контракту должно было ответить в течение 10-30 суток.

Отказ от компромисса: Несмотря на предложение провести независимую экспертизу перевода, правообладатель разорвал сотрудничество в одностороннем порядке.

"Переводчик должен быть почтенного возраста": детали конфликта

Конфликт разгорелся вокруг издания книги "Кафка на пляже". В КСД объясняют: поскольку правообладатель долгое время не отвечал на запросы о согласовании материалов, книгу отдали в печать согласно стандартной отраслевой практике. Однако после выхода тиража издательство получило неожиданные претензии.

Правообладатель выразил несогласие с тем, что над книгой работало несколько специалистов, а также выдвинул требования к их возрасту.

"Получили претензии по возрасту - по мнению правообладателя, переводчик должен был быть "почтенного" возраста с большим опытом. Подчеркиваем: ни одно из этих требований не было зафиксировано в договоре. Наши переводчики - это профессионалы, которых мы выбрали по их компетенциям, а не по дате в паспорте", - отмечают в издательстве.

Что будет с книгами Мураками в Украине

Издательство пыталось урегулировать ситуацию, предложив независимую экспертизу качества перевода за свой счет и открытый диалог. Однако компромисса достичь не удалось.

Следствием стал полный разрыв отношений: правообладатель отозвал права на произведения Мураками. Это означает, что новых тиражей автора от КСД в ближайшее время не будет, а текущие проекты полностью заморожены.