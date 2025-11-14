ua en ru
Скандал с монтажом речи Трампа: BBC извинилась, но денег не даст

США, Пятница 14 ноября 2025 04:34
UA EN RU
Скандал с монтажом речи Трампа: BBC извинилась, но денег не даст Иллюстративное фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Компания BBC извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за его отредактированную речь, однако отклонила его требования о компенсации в 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Корпорация признала: эпизод программы Panorama с Трампом был смонтирован. Он мог создать "ложное впечатление", будто президент во время выступления 6 января 2021 года призывал к насильственным действиям.

Извинения появились через несколько часов после того, как Daily Telegraph обнародовала второй подобный отредактированный клип, транслируемый в программе Newsnight в 2022 году.

"Мы признаем, что наш монтаж непреднамеренно создал впечатление, что мы показываем единый непрерывный фрагмент речи, а не отрывки из разных моментов, и что это создало ложное впечатление, что президент Трамп прямо призвал к насильственным действиям", - говорится в сообщении.

Кроме извинений, размещенных в разделе "Исправления и разъяснения", ВВС сняла программу с эфира.

Сотрудники компании подтвердили, что направили ответ адвокатам и отдельное письмо от главы корпорации Самира Шаха в Белый дом с извинениями.

BBC также привела аргументы, почему отклоняет требования президента США о компенсации в один миллиард долларов: программа не транслировалась в США, документальный фильм не нанес ущерб Трампу, монтаж не имел злонамеренного умысла, ролик был лишь коротким элементом часовой программы, политические заявления защищены законом США о свободе слова.

Скандал с речью Трампа

Как известно, адвокаты главы Белого дома угрожали корпорации иском на 1 млрд долларов за отредактированную речь президента, которая вызывает ложные впечатления.

Юридическая команда Трампа требовала "полного и справедливого опровержения", извинений и компенсации в размере 1 млрд долларов. Они считали, что монтаж нанес ущерб репутации президента.

Скандал почти сразу привел к увольнениям среди руководства BBC. После огласки вокруг "Панорамы" и последующих публикаций в медиа в отставку подали генеральный директор корпорации Тим Дейви и руководитель новостей Дебора Тернесс.

Также BBC заявила, что пересматривает стандарты редакционного контроля.

