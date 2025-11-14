Скандал с монтажом речи Трампа: BBC извинилась, но денег не даст

Компания BBC извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за его отредактированную речь, однако отклонила его требования о компенсации в 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Корпорация признала: эпизод программы Panorama с Трампом был смонтирован. Он мог создать "ложное впечатление", будто президент во время выступления 6 января 2021 года призывал к насильственным действиям.

Извинения появились через несколько часов после того, как Daily Telegraph обнародовала второй подобный отредактированный клип, транслируемый в программе Newsnight в 2022 году.

"Мы признаем, что наш монтаж непреднамеренно создал впечатление, что мы показываем единый непрерывный фрагмент речи, а не отрывки из разных моментов, и что это создало ложное впечатление, что президент Трамп прямо призвал к насильственным действиям", - говорится в сообщении.

Кроме извинений, размещенных в разделе "Исправления и разъяснения", ВВС сняла программу с эфира.

Сотрудники компании подтвердили, что направили ответ адвокатам и отдельное письмо от главы корпорации Самира Шаха в Белый дом с извинениями.

BBC также привела аргументы, почему отклоняет требования президента США о компенсации в один миллиард долларов: программа не транслировалась в США, документальный фильм не нанес ущерб Трампу, монтаж не имел злонамеренного умысла, ролик был лишь коротким элементом часовой программы, политические заявления защищены законом США о свободе слова.