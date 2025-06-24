Скандал із Гусаковим: Садовий розкрив подробиці виїзду за кордон і деталі слідства

Хто такий Назарій Гусаков і що відомо про скандал

Раніше РБК-Україна розповідало, що 31-річний львів’янин Назарій Гусаков опинився в епіцентрі скандалу. Його підозрюють у шахрайстві з грошима, зібраними на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Наразі проти нього відкрито два кримінальні провадження, а справою займаються поліція, журналісти та навіть Офіс президента.

Гусаков хворіє на рідкісне генетичне захворювання - СМА. Його стан важкий: він не може рухати тілом, лише пальцями та головою. Для підтримки життя йому потрібні дорогі ліки - мінімум 5 тисяч євро щомісяця. Частину препарату надає Львівська міськрада, але Гусаков неодноразово проводив публічні збори коштів у соцмережах, пояснюючи це нестачею дозування і потребою в реабілітації.

Скандал розгорівся в червні нинішнього року, коли користувачі соцмереж почали ставити під сумнів прозорість зборів. У соцмережах розповіли, що Гусаков не публікував систематичних фінансових звітів про витрачені кошти, для ілюстрації купівлі ліків він використовував одні й ті ж зображення, а у старих постах Гусакова знайшли згадки про азартні ігри. Хоча доказів, що донати витрачались на це, немає.

Справою зацікавився й президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що особисто заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо Гусакова.

Активіст заперечує звинувачення. Каже, що не відокремлює донати від особистих витрат, бо вважає всі гроші допомогою на життя. Він визнає, що частину ліків купував у людей із простроченими залишками, а додаткові кошти йшли на побут і реабілітацію. Також згадує анонімного благодійника з Латвії, який донатив йому в криптовалюті.

Проти Гусакова відкриті справи за статтями про шахрайство та відмивання доходів. Поліція встановлює кількість постраждалих та коло можливих спільників.

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