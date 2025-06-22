Зеленський відреагував на скандал з Гусаковим, якого підозрюють у махінаціях зі зборами
Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував скандал навколо Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві. Він виїхав з України 13 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій", - зазначив Зеленський.
Глава держави повідомив, що Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини справи.
"Дуже важливо - відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - додав президент.
Клименко також доповів Зеленському щодо дії підрозділів Нацгвардії на фронті та застосування дронів у боях на передовій.
Крім того, глава МВС доповів про боротьбу зі злочинними угрупованнями, пов'язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі".
Фото: Клименко доповів Зеленському (t.me/V_Zelenskiy_official)
Скандал з Назарієм Гусаковим
31-річний львів'янин Назарій Гусаков хворий на спінальну м'язову атрофію (СМА). Він відомий серед українців, його підтримували низка українських медіаресурсів, а також журналістів, блогерів, політиків, зірок, військових та багато інших.
Нещодавно у мережі попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти. Згодом у словах чоловіка і світлинах, які він публікував в Telegram для підтвердження купівлі препаратів, знайшли невідповідність.
Пізніше з'ясувалося, що Назарій Гусаков грав у покер і розповідав про свої зв’язки з бетінговим бізнесом.
Сам Гусаков публічно відкинув звинувачення у махінаціях зі борами, а в одному з дописів він закликав "наразі нічого не донатити" йому.
Більше про скандал навколо Гусакова - у матеріалі РБК-Україна.
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