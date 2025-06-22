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Зеленський відреагував на скандал з Гусаковим, якого підозрюють у махінаціях зі зборами

Київ, Неділя 22 червня 2025 16:10
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Зеленський відреагував на скандал з Гусаковим, якого підозрюють у махінаціях зі зборами Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував скандал навколо Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві. Він виїхав з України 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій", - зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини справи.

"Дуже важливо - відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - додав президент.

Клименко також доповів Зеленському щодо дії підрозділів Нацгвардії на фронті та застосування дронів у боях на передовій.

Крім того, глава МВС доповів про боротьбу зі злочинними угрупованнями, пов'язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі".

Фото: Клименко доповів Зеленському (t.me/V_Zelenskiy_official)

Скандал з Назарієм Гусаковим

31-річний львів'янин Назарій Гусаков хворий на спінальну м'язову атрофію (СМА). Він відомий серед українців, його підтримували низка українських медіаресурсів, а також журналістів, блогерів, політиків, зірок, військових та багато інших.

Нещодавно у мережі попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти. Згодом у словах чоловіка і світлинах, які він публікував в Telegram для підтвердження купівлі препаратів, знайшли невідповідність.

Пізніше з'ясувалося, що Назарій Гусаков грав у покер і розповідав про свої зв’язки з бетінговим бізнесом.

Сам Гусаков публічно відкинув звинувачення у махінаціях зі борами, а в одному з дописів він закликав "наразі нічого не донатити" йому.

Більше про скандал навколо Гусакова - у матеріалі РБК-Україна.

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