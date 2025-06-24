Скандал с Гусаковым: Садовой раскрыл подробности выезда за границу и детали следствия

Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал новые подробности относительно скандала вокруг львовянина Назария Гусакова, которого в соцсетях подозревают в манипуляциях со средствами, собранными на лечение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Садового.
По словам мэра, горсовет проверяет все факты и сотрудничает с журналистами-расследователями и правоохранителями.
Гусаков, которому 31 год, 13 июня выехал в Италию. По словам Садового, это была запланированная поездка - он ранее неоднократно бывал там, а в Италии живет его мама. Гусаков подтвердил городскому голове, что находится за границей и намерен вернуться для лечения.
"Мы обратились с официальными запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине, чтобы выяснить, находится ли Назар на какой-то государственной или муниципальной программе поддержки", - сообщил Садовой.
В мэрии отметили, что готовы и в дальнейшем обеспечивать Гусакова необходимыми лекарствами, однако выдача возможна только во Львове, согласно процедуре. Его семейный врач подтвердила поездки в Италию, которые происходили и раньше.
Садовой подчеркнул, что горсовет готов передать все документы и факты для объективного расследования.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 31-летний львовянин Назарий Гусаков оказался в эпицентре скандала. Его подозревают в мошенничестве с деньгами, собранными на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА). Сейчас против него открыто два уголовных производства, а делом занимаются полиция, журналисты и даже Офис президента.
Гусаков болеет редким генетическим заболеванием - СМА. Его состояние тяжелое: он не может двигать телом, только пальцами и головой. Для поддержания жизни ему нужны дорогие лекарства - минимум 5 тысяч евро ежемесячно. Часть препарата предоставляет Львовский горсовет, но Гусаков неоднократно проводил публичные сборы средств в соцсетях, объясняя это недостатком дозировки и потребностью в реабилитации.
Скандал разгорелся в июне нынешнего года, когда пользователи соцсетей начали ставить под сомнение прозрачность сборов. В соцсетях рассказали, что Гусаков не публиковал систематических финансовых отчетов о потраченных средствах, для иллюстрации покупки лекарств он использовал одни и те же изображения, а в старых постах Гусакова нашли упоминания об азартных играх. Хотя доказательств, что донаты тратились на это, нет.
Делом заинтересовался и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что лично заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по Гусакову.
Активист отрицает обвинения. Говорит, что не отделяет донаты от личных расходов, потому что считает все деньги помощью на жизнь. Он признает, что часть лекарств покупал у людей с просроченными остатками, а дополнительные средства шли на быт и реабилитацию. Также вспоминает анонимного благотворителя из Латвии, который донатил ему в криптовалюте.
Против Гусакова открыты дела по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Полиция устанавливает количество пострадавших и круг возможных сообщников.
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