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Скандал с Huawei: Нидерланды требуют от Китая гарантий защиты данных

Новости » Телеком & IT    19.01.2019 - 16:05
Скандал с Huawei: Нидерланды требуют от Китая гарантий защиты данных
Иллюстративное фото (twitter.com/VizWorld)

От этого зависит, допустят ли Нидерланды Huawei к участию в построении сети 5G

Правительство Нидерландов должно в 2019 году принять решение, допускать ли китайский телекоммуникационный гигант Huawei к участию в построении сети 5G в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trouw.

Как сообщается, министерство экономики планирует провести тендеры на частоты 5G этой осенью. Критерии выбора будут зависеть от стратегии правительства Китая, которая должна быть представлена ​​до лета 2019 года.

Частью стратегии, которую следует определить, должна быть оценка того, как страна может защитить важнейшие технологии от китайских государственных предприятий.

Huawei сейчас поставляет оборудование почти всем голландским телекоммуникационным операторам.

Напомним, в Канаде 1 декабря по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Его подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

До этого сообщалось, что чиновники Соединенных Штатов пытались убедить Японию, Италию и Германию отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. В США считают, что оборудование этой китайской компании может грозить кибербезопасности.

Также ранее РБК-Украина писало, что в США прокуратура подозревает китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в краже коммерческой тайны, а именно роботизованго устройства для тестирования смартфонов компании T-Mobile.

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