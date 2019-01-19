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Скандал з Huawei: Нідерланди вимагають від Китаю гарантій захисту даних

Новини » Телеком & IT    19.01.2019 - 16:05
Скандал з Huawei: Нідерланди вимагають від Китаю гарантій захисту даних
Ілюстративне фото (twitter.com/VizWorld)

Від цього залежить, чи допустять Нідерланди Huawei до участі в побудові мережі 5G

Уряд Нідерландів в 2019 році має прийняти рішення, чи допускати китайський телекомунікаційний гігант Huawei до участі в побудові мережі 5G в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trouw.

Як повідомляється, міністерство економіки планує провести тендери на частоти 5G цієї осені. Критерії вибору будуть залежати від стратегії уряду Китаю, яка повинна бути представлена до літа 2019 року.

Частиною стратегії, яку слід визначити, повинна бути оцінка того, як країна може захистити найважливіші технології від китайських державних підприємств.

Huawei зараз постачає обладнання майже всім голландським телекомунікаційним операторам.

Нагадаємо, в Канаді 1 грудня за запитом Сполучених Штатів про екстрадицію затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Його підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

До цього повідомлялося, що чиновники Сполучених Штатів намагалися переконати Японію, Італію і Німеччину відмовитися від використання телекомунікаційного обладнання китайської компанії Huawei. У США вважають, що обладнання цієї китайської компанії може загрожувати кібербезпеки.

Також раніше РБК-Україна писало, що у США прокуратура підозрює китайського телекомунікаційного гіганта Huawei в крадіжці комерційної таємниці, а саме роботизованго пристрою для тестування смартфонів компанії T-Mobile.

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