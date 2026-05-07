Скандал у Європарламенті: депутат кличе колег на форум Путіна в Петербург

Член Європейського парламенту від Люксембургу розіслав листа колегам із пропозицією разом поїхати до Росії - у розпал війни проти України і попри діючі санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico , яке ознайомилося з відповідним листом.

Євродепутат Фернан Картайзер розіслав листа широкому колу законодавців ЄС із пропозицією взяти участь у поїздці до Санкт-Петербурга. Там 3 червня заплановано "особисту" зустріч із членами Державної думи Росії.

Захід відбудеться на полях Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму. Його традиційно відвідує глава Кремля Володимир Путін - речник диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що той цього року також буде присутній.

У листі також зазначено, що охочим допоможуть із житлом, а персональні запрошення на форум надішлють пізніше.

Він вже не вперше відвідує Москву

Картайзер - не новачок у таких ініціативах. Минулого року він уже їздив до Москви, і саме через це його виключили з групи Європейських консерваторів і реформістів у Парламенті.

Тепер він знову береться за організацію поїздки до Росії. Офіційно Європейський парламент призупинив діалог із російськими парламентськими органами ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російським і білоруським чиновникам взагалі заборонили доступ до Євпарламенту. ЄС уже ввів 20 пакетів санкцій проти Росії.

Утім, Картайзер не вважає свою ініціативу проблемою.

"Все більше європейських політиків відкрито закликають до відновлення діалогу з Росією на рівні міністрів - у Бельгії, Німеччині, Франції, Італії, Люксембурзі, Хорватії", - написав він у відповідь на запитання Politico.

Реакція

Литовський євродепутат від центристської групи Renew Europe Петрас Ауштрявічюс назвав цю кампанію відкритою спробою завербувати депутатів Європарламенту "для роботи на Росію як інформаторів, впливових осіб тощо".

"Це спроба послабити Захід", - додав він, назвавши такі кроки прикриттям під виглядом "політичної дипломатії".

Чи назве Картайзер імена охочих

Журналістам Politico він відмовився розкривати, чи хтось відгукнувся на його пропозицію до дедлайну 6 травня.

"У мене сувора лінія поведінки. Я не повідомляю жодних імен, цифр чи політичної приналежності. Дійсно, учасники можуть зіткнутися з негативними наслідками, тому я мовчу", - пояснив він.

Формально законодавці ЄС не несуть покарання за особисті контакти з росіянами або поїздки до Росії. Однак, наприклад, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і головний дипломат ЄС Кая Каллас уникають прямих контактів з російськими чиновниками. Причина - Москва, на їхню думку, не налаштована серйозно на мир з Україною.