Скандал в Европарламенте: депутат зовет коллег на форум Путина в Петербург

08:52 07.05.2026 Чт
3 мин
За подобные выходки его ранее исключили из группы в Европарламенте
aimg Елена Чупровская
Скандал в Европарламенте: депутат зовет коллег на форум Путина в Петербург Фото: Исключенный из группы за Москву евродепутат снова зовет коллег в Россию (Getty Images)
Член Европейского парламента от Люксембурга разослал письмо коллегам с предложением вместе поехать в Россию - в разгар войны против Украины и несмотря на действующие санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico, которое ознакомилось с соответствующим письмом.

Евродепутат Фернан Картайзер разослал письмо широкому кругу законодателей ЕС с предложением принять участие в поездке в Санкт-Петербург. Там 3 июня запланирована "личная" встреча с членами Государственной думы России.

Мероприятие состоится на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Его традиционно посещает глава Кремля Владимир Путин - пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что тот в этом году также будет присутствовать.

В письме также указано, что желающим помогут с жильем, а персональные приглашения на форум пришлют позже.

Он уже не впервые посещает Москву

Картайзер - не новичок в таких инициативах. В прошлом году он уже ездил в Москву, и именно из-за этого его исключили из группы Европейских консерваторов и реформистов в Парламенте.

Теперь он снова берется за организацию поездки в Россию. Официально Европейский парламент приостановил диалог с российскими парламентскими органами еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российским и белорусским чиновникам вообще запретили доступ в Евпарламент. ЕС уже ввел 20 пакетов санкций против России.

Впрочем, Картайзер не считает свою инициативу проблемой.

"Все больше европейских политиков открыто призывают к возобновлению диалога с Россией на уровне министров - в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Хорватии", - написал он в ответ на вопрос Politico.

Реакция

Литовский евродепутат от центристской группы Renew Europe Петрас Ауштрявичюс назвал эту кампанию открытой попыткой завербовать депутатов Европарламента "для работы на Россию в качестве информаторов, влиятельных лиц и т.д.".

"Это попытка ослабить Запад", - добавил он, назвав такие шаги прикрытием под видом "политической дипломатии".

Назовет ли Картайзер имена желающих

Журналистам Politico он отказался раскрывать, откликнулся ли кто-то на его предложение до дедлайна 6 мая.

"У меня строгая линия поведения. Я не сообщаю никаких имен, цифр или политической принадлежности. Действительно, участники могут столкнуться с негативными последствиями, поэтому я молчу", - пояснил он.

Формально законодатели ЕС не несут наказания за личные контакты с россиянами или поездки в Россию. Однако, например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Кая Каллас избегают прямых контактов с российскими чиновниками. Причина - Москва, по их мнению, не настроена серьезно на мир с Украиной.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также планирует личную встречу с главой Кремля.

Как сообщало РБК-Украина, он собирается посетить Москву 9 мая - возложить цветы к Могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с Путиным, но без участия в военном параде.

В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
