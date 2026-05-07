Блінкен спростував міф про "європейську халяву" у допомозі Україні

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен спростував тезу про те, що Європа "їздила на халяву" за рахунок американської підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Що сказав Блінкен

За його словами, на кожен долар США союзники вклали півтора долара. При цьому більшість американських витрат залишилися всередині самих США.

Як повідомив Блінкен, більшість коштів, які США витратили на Україну, фактично пішли на закупівлю зброї або поповнення запасів американської армії. Фактично, ці гроші залишилися в американській економіці.

Блінкен також наголосив, що теза про те, ніби союзники не несли справедливої частки витрат просто не відповідає дійсності - Європа і партнери вклали більше, ніж Вашингтон.