Блінкен спростував міф про "європейську халяву" у допомозі Україні

04:56 07.05.2026 Чт
1 хв
На кожен долар США - півтора від Європи. І більшість американських грошей залишилися в США
Катерина Коваль
Блінкен спростував міф про "європейську халяву" у допомозі Україні Фото: колишній держсекретар США Ентоні Блінкет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен спростував тезу про те, що Європа "їздила на халяву" за рахунок американської підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Що сказав Блінкен

За його словами, на кожен долар США союзники вклали півтора долара. При цьому більшість американських витрат залишилися всередині самих США.

Як повідомив Блінкен, більшість коштів, які США витратили на Україну, фактично пішли на закупівлю зброї або поповнення запасів американської армії. Фактично, ці гроші залишилися в американській економіці.

Блінкен також наголосив, що теза про те, ніби союзники не несли справедливої частки витрат просто не відповідає дійсності - Європа і партнери вклали більше, ніж Вашингтон.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що лінія фронту в Україні навряд чи зазнає значних змін, а рішення про завершення війни мають ухвалювати самі українці.

Крім того, за його словами, Китай попередив Росію про неприпустимість застосування ядерної зброї проти України.

