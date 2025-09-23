Мудрик і Олімпіада: скандал отримав неочікуваний фінал

Перепрошення від "Goal"

ЗМІ офіційно оприлюднило заяву, у якій визнало, що опублікований матеріал був фейковим та завдав шкоди репутації футболіста.

"Ми визнаємо, що стаття була фейковою та завдала шкоди. Щиро перепрошуємо перед Михайлом Мудриком за стрес і репутаційні збитки. Матеріал видалено", - йдеться у повідомленні.

19 вересня Goal опублікував статтю, де повідомлялося, про плани українця виступати на Олімпіаді як спринтер.

"Михайло Мудрик змагатиметься на Олімпіаді 2028?! Зірка "Челсі" розглядає шокуючу зміну кар’єри після того, як дискваліфікація за допінг поставила футбольну кар’єру нанівець", - йдеться у повідомленні.

У редакції визнали, що ця інформація була неправдивою та оманливою.

Зокрема, Мудрик не дискваліфікований з футболу, а лише тимчасово відсторонений, і остаточне рішення у його антидопінговій справі ще не ухвалене.

Також було підтверджено, що футболіст не планує кар'єру легкоатлета.

Ситуація Мудрика в "Челсі"

Михайло Мудрик приєднався до лондонського клубу у січні 2023 року за 70 млн євро. Відтоді він провів 73 матчі за "Челсі".

У грудні 2024 року він був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину. В червні 2025-го футболісту офіційно висунули обвинувачення.

Сам Мудрик заперечує, що свідомо вживав заборонені препарати, однак за правилами спортсмени несуть відповідальність за все, що потрапляє в їхній організм, якщо тільки не доведуть саботаж чи помилки у тестуванні.