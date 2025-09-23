Мудрик и Олимпиада: скандал получил неожиданный финал

Извинения от "Goal"

СМИ официально обнародовало заявление, в котором признало, что опубликованный материал был фейковым и нанес ущерб репутации футболиста.

"Мы признаем, что статья была фейковой и нанесла ущерб. Искренне извиняемся перед Михаилом Мудриком за стресс и репутационный ущерб. Материал удален", - говорится в сообщении.

19 сентября Goal опубликовал статью, где сообщалось, о планах украинца выступать на Олимпиаде как спринтер.

"Михаил Мудрик будет соревноваться на Олимпиаде 2028?! Звезда "Челси" рассматривает шокирующую смену карьеры после того, как дисквалификация за допинг поставила футбольную карьеру на нет", - говорится в сообщении.

В редакции признали, что эта информация была ложной и обманчивой.

В частности, Мудрик не дисквалифицирован из футбола, а лишь временно отстранен, и окончательное решение по его антидопинговому делу еще не принято.

Также было подтверждено, что футболист не планирует карьеру легкоатлета.

Ситуация Мудрика в "Челси"

Михаил Мудрик присоединился к лондонскому клубу в январе 2023 года за 70 млн евро. С тех пор он провел 73 матча за "Челси".

В декабре 2024 года он был временно отстранен после положительного теста на запрещенное вещество. В июне 2025-го футболисту официально предъявили обвинения.

Сам Мудрик отрицает, что сознательно употреблял запрещенные препараты, однако по правилам спортсмены несут ответственность за все, что попадает в их организм, если только не докажут саботаж или ошибки в тестировании.