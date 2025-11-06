Скандал довкола Fire Point знижує довіру до українських оборонних компаній і послаблює фронт, - експерт

Скандали навколо українського виробника безпілотників Fire Point підривають довіру до підприємств, які забезпечують обороноздатність країни.

Як пише РБК-Україна , про це заявив журналіст Сергій Лямець, коментуючи резонансні публікації іноземних ЗМІ та подальші внутрішні розслідування.

За його словами, після статті The New York Times про Fire Point у зовнішньому інформаційному полі сформувався образ "корумпованої" галузі, що завдало шкоди репутації українських оборонних виробників і ускладнило можливості співпраці з партнерами за кордоном.

Лямець також звертає увагу, що внутрішні публічні суперечки та юридичні ініціативи можуть призвести до масштабного репутаційного збитку для всього вітчизняного оборонного сектору.

Журналіст посилається на інформацію про те, що окремі публікації в західних ЗМІ викликали призупинення закордонних проєктів і ініціювали перевірки - у тому числі з посиланням на свідчення, які давали в правоохоронні органи.

Зокрема, за повідомленнями, деталі щодо можливого завищення цін на партії дронів наразі перевіряє НАБУ. Про це у публічних повідомленнях згадував один із свідків.

Водночас, як зазначає Лямець, частина українських експертів і волонтерів публічно захищала продуктивність та ефективність дронів компанії у бойових умовах.

Так, волонтерка та експертка у безпілотних технологіях Марія Берлінська у публічних заявах підтвердила, що дрони Fire Point "створюють проблеми для ворога", спростувавши висновки деяких матеріалів.

У дописі на своїй сторінці у Facebook Сергій Лямець також попереджає про системний ризик у тому, що скандал навколо одного виробника можуть стати підставою для дискредитації широкого кола підприємств оборонного профілю і завадити Україні використати можливості для нарощування власного виробництва зброї й виходу на зовнішні ринки.

Автор закликає уникати публічних ескалацій, які можуть мати наслідком зменшення постачань на фронт і послаблення обороноздатності в критичний момент.

"У таких обставинах влаштовувати міжнародний скандал - це стріляти у ногу не лише собі, а всім навколо. Бо завтра кудись прилетить більше, десь ворог прорве фронт, десь загинуть цивільні, десь військові", - сказав Лямець.

Він додав, що через "внутрішні розбірки" фронт має менше зброї, а такі конфлікти підривають довіру до всього українського оборонного сектору, і створюють у світі враження, ніби країна веде "голодні ігри" на тлі людських жертв.

"Просто для розуміння - спробуйте відповісти: скільки коштує дрон? Вірно, на це питання неможливо відповісти, бо дрони різні. Вони щомісяця нові, а старі модифікуються; одні компанії збирають у гарному цеху, а інші - у малому гаражі. До того ж держава досі дає лише частину грошей, а решту люди збирають через банки та збори. В Міноборони є улюбленці, а є "чужі". Це величезний хаос. При цьому усі виробляють дрони, що летять у ворога", - зазначив журналіст.