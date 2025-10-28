Громадська антикорупційна рада Міноборони заявила про неправдиві твердження журналіста NYT

Члени Громадської антикорупційної ради при Міноборони (ГАР МО) звинуватили журналіста американського видання New York Times Ендрю Крамера у "прямій брехні" в його нещодавній статті про українську оборонну компанію Fire Point.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення членів ГАР МО ветерана Юрія Гудименка та журналістки Тетяни Ніколаєнко у Facebook.

Журналіст NYT написав, що ГАР МО нібито закликала до парламентського розслідування звинувачень у проблемах з якістю та ціноутворенням дронів Fire Point. Цей пункт члени громадської ради категорично називають неправдивим.

"ГАР МО не зверталась до парламенту щодо дронів FirePoint, як про це написала NYT. ГАР МО взагалі не має звички та традиції звертатись до парламенту. Коли ми збираємо достатню кількість доказів, ми передаємо їх напряму силовим структурам. Звернень до парламенту по FirePoint просто не було, це пряма брехня. New York Times може спростувати її, якщо покаже лист або пост з нашим зверненням до парламенту (не покаже, бо це брехня)", - зазначив Юрій Гудименко.

Тетяна Ніколаєнко також розкритикувала твердження журналіста щодо неназваного аудиту, де нібито стверджується, що безпілотник FP-1 компанії Fire Point можна було б виготовити дешевше, ніж вийшло у його ціні.

Журналіст NYT вказував, що "аудитори виявили, що ця оцінка мала б ініціювати переговори з боку Агентства оборонних закупівель України, але цього не сталося", і контракти були укладені приблизно на 16,7 мільйона доларів дорожче за дешевший варіант виробництва.

"Я не знаю, хто йому це злив, але один аудит ДАСУ за 2023 рік більший за 400 сторінок. Аудити, про які він пише, проводились в інші дати, і там інші цифри. Може, і більші, але інші. Він вочевидь не зміг проаналізувати дані з аудиту, інакше ви б побачили факти, а не набір загальних фраз", - заявила журналістка.

Тетяна Ніколаєнко запевнила, що Громадська рада стежить за ситуацією з Fire Point, але наявна у них інформація не є достатньою.

Гудименко назвав публікацію NYT "відвертою провокацією", метою якої є "змусити вийти з достроковою комунікацією, без зібраних фактів".