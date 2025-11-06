Скандал вокруг Fire Point снижает доверие к украинским оборонным компаниям и ослабляет фронт, - эксперт

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил журналист Сергей Лямец, комментируя резонансные публикации иностранных СМИ и последующие внутренние расследования.

По его словам, после статьи The New York Times о Fire Point во внешнем информационном поле сформировался образ "коррумпированной" отрасли, что нанесло ущерб репутации украинских оборонных производителей и усложнило возможности сотрудничества с партнерами за рубежом.

Лямец также обращает внимание, что внутренние публичные споры и юридические инициативы могут привести к масштабному репутационному ущербу для всего отечественного оборонного сектора.

Журналист ссылается на информацию о том, что отдельные публикации в западных СМИ вызвали приостановку зарубежных проектов и инициировали проверки - в том числе со ссылкой на показания, которые давали в правоохранительные органы.

В частности, по сообщениям, детали о возможном завышении цен на партии дронов сейчас проверяет НАБУ. Об этом в публичных сообщениях упоминал один из свидетелей.

В то же время, как отмечает Лямец, часть украинских экспертов и волонтеров публично защищала производительность и эффективность дронов компании в боевых условиях.

Так, волонтер и эксперт в беспилотных технологиях Мария Берлинская в публичных заявлениях подтвердила, что дроны Fire Point "создают проблемы для врага", опровергнув выводы некоторых материалов.

В сообщении на своей странице в Facebook Сергей Лямец также предупреждает о системном риске в том, что скандал вокруг одного производителя могут стать основанием для дискредитации широкого круга предприятий оборонного профиля и помешать Украине использовать возможности наращивания собственного производства оружия и выхода на внешние рынки.

Автор призывает избегать публичных эскалаций, которые могут повлечь уменьшение поставок на фронт и ослабление обороноспособности в критический момент.

"В таких обстоятельствах устраивать международный скандал - это стрелять в ногу не только себе, а всем вокруг. Потому что завтра куда-то прилетит больше, где-то враг прорвет фронт, где-то погибнут гражданские, где военные", - сказал Лямец.

Он добавил, что из-за "внутренних разборок" фронт имеет меньше оружия, а такие конфликты подрывают доверие ко всему украинскому оборонному сектору, и создают в мире впечатление, будто страна ведет "голодные игры" на фоне человеческих жертв.

"Просто для понимания - попробуйте ответить: сколько стоит дрон? Верно, на этот вопрос невозможно ответить, потому что дроны разные. Они ежемесячно новые, а старые модифицируются; одни компании собирают в хорошем цехе, а другие - в малом гараже. К тому же, государство до сих пор дает лишь часть денег, а остальные люди собирают через банки и сборы. У Минобороны есть любимцы, а есть "чужие". Это огромный хаос. При этом все производят дроны, которые летят во врага", - отметил журналист.