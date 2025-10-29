ua en ru
"Створюють проблеми для ворога", - Берлінська про ефективність дронів Fire Point

Середа 29 жовтня 2025 15:47
UA EN RU
"Створюють проблеми для ворога", - Берлінська про ефективність дронів Fire Point Фото: дрон компанії Fire Point (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила про високу ефективність безпілотників української оборонної компанії Fire Point.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Колишня військова та громадська діячка Марія Берлінська, що є керівницею проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones, оприлюднила заяву у відповідь на публікацію The New York Times про діяльність Fire Point.

Вона підтвердила результативність дронів і спростувала припущення про власну зацікавленість у цьому проєкті.

За словами Берлінської, протягом 11 років роботи у сфері безпілотних технологій вона зберігає "рівновіддалену позицію від усіх сторін" й не має частки в бізнесі чи політичних зобов’язань. Вона також відкинула звинувачення щодо придбання майна під час війни, зазначивши, що "жодних дивідендів від війни не отримувала".

Берлінська наголосила, що саме неупередженість її позиції викликає інтерес журналістів, які звертаються за об’єктивною оцінкою ситуації. Вона додала, що станом на жовтень 2025 року дрони Fire Point довели свою ефективність, а їхні удари завдають суттєвих проблем противнику.

"Станом на жовтень 2025 року Fire Point ефективний. Удари цими дронами створюють величезні проблеми для ворога. Доповідь завершено", - написала вона.

Нагадаємо, Громадська антикорупційна рада Міноборони (ГАР МО) заявила про неправдиві твердження журналіста NYT Ендрю Крамера в його нещодавній статті про українську оборонну компанію Fire Point.

Зокрема, у матеріалі йшлося, що ГАР МО нібито закликала до парламентського розслідування звинувачень у проблемах з якістю та ціноутворенням дронів Fire Point. Цей пункт члени громадської ради категорично називають неправдивим.

