Скандал через УПА: МЗС відповіло Польщі і нагадало, хто виграє від суперечок

23:05 29.05.2026 Пт
2 хв
У міністерстві пояснили справжній сенс перейменування підрозділу ЗСУ
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ініціюючи присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА, Україна не мала на меті образити дружній польський народ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник МЗС Георгій Тихий заявив журналістам.

Читайте також: Навроцький через УПА захотів забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі

"Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків. Ми визнаємо, що історія наших двох народів має різні сторінки - як славетні, так і трагічні", - зазначив він.

Тихий наголосив, що у попередні епохи українці та поляки разом здобували чимало славетних перемог над споконвічним ворогом у Москві - від Орші до Дива на Віслі.

"Водночас неможливо заперечувати трагічні сторінки, зокрема злочини проти цивільного населення, які вчиняли зокрема військові українських та польських підрозділів під час Другої світової війни", - зауважив він.

Речник МЗС сказав, що йому прикро, що різка реакція в Польщі на перейменування підрозділу відбувається всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, який спостерігався протягом попередніх півтора року.

"За цей час було докладено багато зусиль з обидвох сторін задля вирішення складних питань історичного минулого, налагодження діалогу та порозуміння. Зокрема був відновлений процес пошуків і ексгумацій. Вперше за багато років відновив діяльність Конгрес істориків", - зазначив Тихий.

Від суперечок виграє лише Москва

Він зауважив, що Україна не уникає цієї розмови, відповідає на запити Польщі щодо ексгумацій, вибудовує діалог істориків і експертів, а також прагне діалогу щодо чутливих сторінок минулого без політизації.

"Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. Сьогодні українські військові боронять не лише Україну, але й всю Європу", - підкреслив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що не можна дозволити сваркам через минуле підірвати спротив спільному ворогу тоді, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію.

Нагадаємо, заява президента Польщі Кароля Навроцького стала не першим його жорстким висловлюванням щодо теми УПА. Раніше він після скандалу на концерті Макса Коржа у Варшаві виступив із пропозицією запровадити кримінальну відповідальність за використання символіки ОУН-УПА.

Зазначимо, польський Сейм не підтримав так званий "антибандерівський" законопроєкт президента. Проти документа висловилися 244 депутати, тоді як підтримали його 198 парламентарів.

