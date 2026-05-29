Скандал через УПА: МЗС відповіло Польщі і нагадало, хто виграє від суперечок

"Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви - й у жодному разі не спрямована проти поляків. Ми визнаємо, що історія наших двох народів має різні сторінки - як славетні, так і трагічні", - зазначив він.

Тихий наголосив, що у попередні епохи українці та поляки разом здобували чимало славетних перемог над споконвічним ворогом у Москві - від Орші до Дива на Віслі.

"Водночас неможливо заперечувати трагічні сторінки, зокрема злочини проти цивільного населення, які вчиняли зокрема військові українських та польських підрозділів під час Другої світової війни", - зауважив він.

Речник МЗС сказав, що йому прикро, що різка реакція в Польщі на перейменування підрозділу відбувається всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, який спостерігався протягом попередніх півтора року.

"За цей час було докладено багато зусиль з обидвох сторін задля вирішення складних питань історичного минулого, налагодження діалогу та порозуміння. Зокрема був відновлений процес пошуків і ексгумацій. Вперше за багато років відновив діяльність Конгрес істориків", - зазначив Тихий.

Від суперечок виграє лише Москва

Він зауважив, що Україна не уникає цієї розмови, відповідає на запити Польщі щодо ексгумацій, вибудовує діалог істориків і експертів, а також прагне діалогу щодо чутливих сторінок минулого без політизації.

"Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. Сьогодні українські військові боронять не лише Україну, але й всю Європу", - підкреслив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що не можна дозволити сваркам через минуле підірвати спротив спільному ворогу тоді, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію.