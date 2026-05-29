Скандал из-за УПА: МИД ответил Польше и напомнил, кто выигрывает от споров

"Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков. Мы признаем, что история наших двух народов имеет разные страницы - как славные, так и трагические", - отметил он.

Тихий отметил, что в предыдущие эпохи украинцы и поляки вместе получали немало славных побед над исконным врагом в Москве - от Орши до Дива на Висле.

"В то же время невозможно отрицать трагические страницы, в частности преступления против гражданского населения, которые совершали в частности военные украинских и польских подразделений во время Второй мировой войны", - отметил он.

Спикер МИД сказал, что ему жаль, что резкая реакция в Польше на переименование подразделения происходит вопреки более широкому тренду на решение проблемных вопросов украинско-польских отношений, который наблюдался в течение предыдущих полутора лет.

"За это время было приложено много усилий с обеих сторон для решения сложных вопросов исторического прошлого, налаживания диалога и взаимопонимания. В частности был восстановлен процесс поисков и эксгумаций. Впервые за много лет возобновил деятельность Конгресс историков", - отметил Тихий.

От споров выигрывает только Москва

Он отметил, что Украина не избегает этого разговора, отвечает на запросы Польши по эксгумациям, выстраивает диалог историков и экспертов, а также стремится к диалогу по чувствительным страницам прошлого без политизации.

"Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва. Сегодня украинские военные защищают не только Украину, но и всю Европу", - подчеркнул Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что нельзя позволить ссорам из-за прошлого подорвать сопротивление общему врагу тогда, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию.