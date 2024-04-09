Скандал з бронею від мобілізації. В Раді висловилися про відстрочку для ЗМІ та культури

Вчора у мережі розгорівся скандал довкола повідомлень про те, що працівники декількох цирків та телеканалів, зокрема з телемарафону "Єдині новини", отримали бронь від мобілізації. За словами Потураєва, його думка полягає в тому, що медійників та працівників культури бронювати потрібно.

"І мова тут не про марафон, чи цирк, на тему яких всі намагаються продемонструвати дотепність. А про критерій виконання важливої соціальної функції", - наголосив він.

Як пояснив Потураєв, мова йде про те, що медіа та колективи культури "грають важливу роль у суспільному житті" українців.

"Що, у когось є сумніви, що медіа (всі - особливо, у воєнний час), або колективи культури (хоча б основні - які здатні зібрати залу від села до обласного центру) грають важливу роль у суспільному житті, і убезпечують громадян від того, щоб люди остаточно з глузду не зʼїхали під тиском війни? Ну, і ясно, що треба також бронювати тих технічних фахівців, без яких просто неможливе функціонування медіа або робота колективів та закладів культури", - додав нардеп.