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Скандал с бронью от мобилизации. В Раде высказались об отсрочке для СМИ и культуры

Фото: Никита Потураев, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Левицкий

Работники СМИ и культуры должны иметь бронирование или отсрочку от мобилизации, поскольку эти сферы играют важную роль в общественной жизни.

Об этом сказал глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии РБК-Украина.

Вчера в сети разгорелся скандал вокруг сообщений о том, что работники нескольких цирков и телеканалов, в частности, из телемарафона "Единые новости", получили бронь от мобилизации. По словам Потураева, его мнение состоит в том, что медийщиков и работников культуры нужно бронировать.

"И речь здесь не о марафоне, или цирке, на тему которых все пытаются продемонстрировать остроумие. А о критерии выполнения важной социальной функции", - подчеркнул он.

Как пояснил Потураев, речь идет о том, что медиа и коллективы культуры "играют важную роль в общественной жизни" украинцев.

"Что, у кого-то есть сомнения, что медиа (все - особенно, в военное время), или коллективы культуры (хотя бы основные - способные собрать зал от села до областного центра) играют важную роль в общественной жизни, и уберегают граждан от того, чтобы люди окончательно не сошли с ума под давлением войны?Ну, и ясно, что нужно также бронировать тех технических специалистов, без которых просто невозможно функционирование медиа или работа коллективов и учреждений культуры", - добавил нардеп.

Скандал с бронированием

Как известно, во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные от 18 до 60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

Вчера, 8 апреля, стало известно, что ряд украинских телеканалов получил бронь от мобилизации для своих сотрудников. Бронь выдали и работникам нескольких цирков, которые отнесли к критически важным предприятиям.

Такая информация вызвала общественный резонанс, поэтому сегодня, 9 апреля, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал "справедливое" решение о бронировании от мобилизации.

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Мобилизация в УкраинеВерховная рада