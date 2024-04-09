Скандал с бронью от мобилизации. В Раде высказались об отсрочке для СМИ и культуры

Вчера в сети разгорелся скандал вокруг сообщений о том, что работники нескольких цирков и телеканалов, в частности, из телемарафона "Единые новости", получили бронь от мобилизации. По словам Потураева, его мнение состоит в том, что медийщиков и работников культуры нужно бронировать.

"И речь здесь не о марафоне, или цирке, на тему которых все пытаются продемонстрировать остроумие. А о критерии выполнения важной социальной функции", - подчеркнул он.

Как пояснил Потураев, речь идет о том, что медиа и коллективы культуры "играют важную роль в общественной жизни" украинцев.

"Что, у кого-то есть сомнения, что медиа (все - особенно, в военное время), или коллективы культуры (хотя бы основные - способные собрать зал от села до областного центра) играют важную роль в общественной жизни, и уберегают граждан от того, чтобы люди окончательно не сошли с ума под давлением войны?Ну, и ясно, что нужно также бронировать тех технических специалистов, без которых просто невозможно функционирование медиа или работа коллективов и учреждений культуры", - добавил нардеп.