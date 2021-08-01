Скандал с белорусской спортсменкой в Токио: представитель МОК встретился с Тимановской

Международный олимпийский комитет взял на контроль ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую ее олимпийская сборная пыталась силой вернуть в Минск. МОК и организаторы Олимпиады-2020 сопровождают ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОК в Twitter.

Представители МОК и Олимпиады напрямую поговорили с Тимановской. Спортсменка заявила, что сейчас чувствует себя в безопасности. Тимановская работает с властями аэропорта Токио, ее также сопровождает представитель ОИ-2020. "МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни", - заявили в комитете.