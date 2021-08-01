Скандал с белорусской спортсменкой в Токио: представитель МОК встретился с Тимановской

Международный олимпийский комитет взял на контроль ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую ее олимпийская сборная пыталась силой вернуть в Минск. МОК и организаторы Олимпиады-2020 сопровождают ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОК в Twitter.
Представители МОК и Олимпиады напрямую поговорили с Тимановской. Спортсменка заявила, что сейчас чувствует себя в безопасности. Тимановская работает с властями аэропорта Токио, ее также сопровождает представитель ОИ-2020.
"МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни", - заявили в комитете.
Напомним, белорусская сборная решила силой вернуть Тимановскую в Минск после того, как она раскритиковала белорусских чиновников. Ее силой отвезли в аэропорт и планировали посадить на самолет, но она успела обратиться за помощью в полицию.
Сейчас известно, что Тимановская находится в аэропорту Токио, а польские дипломаты уже согласились оказать ей консульскую и правовую помощь.
Добавим, на скандал со спортсменкой уже отреагировала оппозиционерка Светлана Тихановская. Она призвала МОК расследовать нарушения прав спортсменов белорусским Национальным олимпийским комитетом.