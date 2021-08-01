Скандал з білоруською спортсменкою в Токіо: представник МОК зустрівся з Тимановською

Міжнародний олімпійський комітет взяв на контроль ситуацію з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яку її олімпійська збірна намагалася силою повернути в Мінськ. МОК та організатори Олімпіади-2020 супроводжують її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОК у Twitter.

Представники МОК та Олімпіади напряму поговорили з Тимановською. Спортсменка заявила, що зараз почувається у безпеці. Тимановська працює з владою аеропорту Токіо, її також супроводжує представник ОІ-2020. "МОК та організатори Олімпіади-2020 продовжують переговори з Тимановською та владою, щоб визначити наступні кроки найближчими днями", - заявили в комітеті.