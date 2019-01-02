СК России отрицает обнаружение на месте взрыва в Магнитогорске гексогена

Фото: Магнитогорск (из открытых источников)

Приоритетной версией обрушения подъезда в Магнитогорске является взрыв бытового газа

В Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение СК, опубликованное вечером 1 января.

"В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - утверждает СК.

Ранее в Следственном комитете заявили, что приоритетной версией обрушения подъезда в Магнитогорске является взрыв бытового газа.

Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что последняя проверка в доме проводилась в мае, но тогда были осмотрены не все квартиры.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, и якобы там обнаружили следы гексогена. Также сообщалось, якобы трое террористов были убиты вечером 1 января в автомобиле "Газель", а еще один сбежал и его разыскивают. Подтверждения этой информации нет.

Напомним, в ночь на понедельник, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд. На данный момент известно о 9 погибших, 35 остаются под завалами.

1 января власти Челябинской области сообщили, что в Магнитогорске в результате пожара в маршрутном такси во вторник погибли три человека.