СК Росії заперечує виявлення на місці вибуху в Магнітогорську гексогену

Фото: Магнітогорськ (з відкритих джерел)

Пріоритетною версією обвалення під'їзду в Магнітогорську є вибух побутового газу

У Слідчому комітеті Росії заявили, що відпрацьовують усі можливі версії вибуху в житловому будинку в Магнітогорську, але підтверджень версії теракту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення СК, опубліковане ввечері 1 січня.

"У зв'язку з різними повідомленнями, що з'являються в ЗМІ, необхідно відзначити, що наразі в досліджених вибухотехніками вже розібраних частинах завалу слідів вибухових речовин або їх компонентів не виявлено", - стверджує СК.

Раніше в Слідчому комітеті заявили, що пріоритетною версією обвалення під'їзду в Магнітогорську є вибух побутового газу.

Голова відомства Олександр Бастрикін розповів, що остання перевірка будинку проводилася в травні, але тоді були оглянуті не всі квартири.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. Також повідомлялося, нібито троє терористів були вбиті ввечері 1 січня в автомобілі "Газель", а ще один втік і його розшукують. Підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху в житловому будинку обвалився під'їзд. Наразі відомо про 9 загиблих, 35 залишаються під завалами.

1 січня влада Челябінської області повідомила, що в Магнітогорську в результаті пожежі в маршрутному таксі у вівторок загинули три людини.