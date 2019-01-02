ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

СК Росії заперечує виявлення на місці вибуху в Магнітогорську гексогену

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 03:53
СК Росії заперечує виявлення на місці вибуху в Магнітогорську гексогену
Фото: Магнітогорськ (з відкритих джерел)

Пріоритетною версією обвалення під'їзду в Магнітогорську є вибух побутового газу

У Слідчому комітеті Росії заявили, що відпрацьовують усі можливі версії вибуху в житловому будинку в Магнітогорську, але підтверджень версії теракту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення СК, опубліковане ввечері 1 січня.

"У зв'язку з різними повідомленнями, що з'являються в ЗМІ, необхідно відзначити, що наразі в досліджених вибухотехніками вже розібраних частинах завалу слідів вибухових речовин або їх компонентів не виявлено", - стверджує СК.

Раніше в Слідчому комітеті заявили, що пріоритетною версією обвалення під'їзду в Магнітогорську є вибух побутового газу.

Голова відомства Олександр Бастрикін розповів, що остання перевірка будинку проводилася в травні, але тоді були оглянуті не всі квартири.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. Також повідомлялося, нібито троє терористів були вбиті ввечері 1 січня в автомобілі "Газель", а ще один втік і його розшукують. Підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху в житловому будинку обвалився під'їзд. Наразі відомо про 9 загиблих, 35 залишаються під завалами.

1 січня влада Челябінської області повідомила, що в Магнітогорську в результаті пожежі в маршрутному таксі у вівторок загинули три людини.

Зросла кількість жертв обвалення під'їзду в Росії У Росії через вибух обвалився під'їзд багатоповерхівки, є жертви
Новини України Російська ФедераціяСледком РФобрушение дома
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся