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В Магнитогорске в результате пожара в маршрутке погибли люди

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 01:47
В Магнитогорске в результате пожара в маршрутке погибли люди
Иллюстративное фото

После начала пожара в автобусе слышали хлопок

В Магнитогорске (Россия) в результате пожара в маршрутном такси во вторник, 1 января, погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В МВД Челябинской области ранее сообщили, что в результате возгорания в микроавтобусе "Газель" пострадали три человека.

Полиция также уточнила, что после начала пожара в автобусе произошел хлопок, причиной которого, возможно, была неисправность газового оборудования.

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов рассказал, что ему не известны версии произошедшего с маршрутным такси.

"У меня информация, что был некий взрыв маршрутки", - отметил он.

На месте происшествия работают подразделения МВД и ФСБ России.

Напомним, в ночь на понедельник, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. На данный момент известно о 9 погибших, 35 остаются под завалами.

Среди пропавших без вести – уроженка Хмельницкой области Украины.

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