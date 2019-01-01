Возросло число жертв обрушения подъезда в России

Фото: на месте обрушения в Магнитогорске (из открытых источников)

Под завалами в Магнитогорске остаются 35 человек

В Магнитогорске (Россия) на месте взрыва и обрушения подъезда жилого дома спасатели извлекли из-под завалов тело девятого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Подтверждаем, что тело девятого погибшего извлекли… это предположительно женщина", - сообщил представитель МЧС.

На данный момент известно о шести госпитализированных, судьба еще 35 жителей дома по-прежнему неизвестна.

Несколькими часами ранее в МЧС заявили о спасении из-под обломков 10-месячного мальчика, который провел под завалами более суток, у него серьезное обморожение, черепно-мозговая травма и переломы голени, его переправили в Москву.

Напомним, в ночь на понедельник, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают искать под завалами пострадавших. Среди пропавших без вести – уроженка Хмельницкой области Украины.