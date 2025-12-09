Сійярто знову прибув до Москви: що відомо про візит глави МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову прибув з візитом до Росії. Сьогодні у вівторок, 9 грудня, він перебуває у Москві з великою делегацією бізнесменів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника угорського МЗС.
Сійярто повідомив у вівторок зранку про те, що велика делегація з Угорщини вирушає до Москви обговорювати співпрацю після санкцій.
"Санкції не будуть діяти вічно, тому ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію на старті нового періоду. Саме тому ми вирушаємо до Москви з великою делегацією бізнесменів і підприємців", - написав він напередодні подорожі.
У Москві Сійярто бере участь у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Переговори стосуються, зокрема, будівництва атомної електростанції Paks II у місті Пакш в Угорщині. Сійярто стверджує, що перший етап будівництва розпочнуть наступного тижня.
Нагадаємо, напередодні місцеве видання повідомляло, що Угорщина готується до економічної роботи з Росією в післявоєнному форматі: до Москви вирушає делегація для обговорення бізнес-співпраці та стратегічних поставок.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто від початку повномасштабної війни в Україні відвідував Росію так часто, що це викликало підозри у його колег-європейських дипломатів.
Останній раз у Москві Сійярто перебував разом з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 28 грудня. Вони зустрічались з російським диктатором Володимиром Путіним.
Тоді делегація Орбана обговорювала з очільником Кремля тему енергетики на фоні рішення Сполучених Штатів надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо російської нафти та газу.