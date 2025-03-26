Занадто часто їздить до Москви: одного європейського чиновника вже почали підозрювати

Є один високопоставлений чиновник, який так часто відвідував Росію після вторгнення Володимира Путіна в Україну, що це викликало підозри у його колег-європейських дипломатів. Це угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, і сьогодні він знову в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Bloomberg.

Будучи головним посланцем прем'єр-міністра Віктора Орбана впродовж останніх 11 років і колишнім прес-секретарем, 46-річний Сійярто став обличчям проросійської політики Угорщини. Це призвело до частих зіткнень країни з іншими країнами Європейського Союзу.

Він був у Росії принаймні 13 разів від початку війни понад три роки тому. Частота візитів викликала подив у деяких європейських урядовців, які говорили на умовах анонімності та ставили під сумнів їхню мету.

Навіть міністри закордонних справ деяких найближчих союзників Москви не їздять до Росії з такою регулярністю, а західні союзники розірвали зв'язки або різко скоротили контакти.

"У центрі уваги наших переговорів у Москві сьогодні перебувають мир, безпека поставок енергоносіїв і розширення економічного співробітництва", - написав Сіярто у своєму Facebook 26 березня перед посадкою в літак до російської столиці.

Новий візит до Москви

Уряд Росії заявив, що Сійярто зустрічається із заступником прем'єр-міністра Росії Олександром Новаком. Міністра супроводжує в поїздці Жолт Хернаді, генеральний директор угорської нафтової компанії MOL, засвідчила фотографія, розміщена в його соціальних мережах.

Візит прихильника Орбана відбувся за кілька годин після того, як США заявили, що Росія та Україна домовилися про припинення вогню в Чорному морі, хоча Кремль і заявив, що його участь залежатиме від низки попередніх умов, зокрема пом'якшення санкцій.

Орбан чинив опір допомозі Україні і закликав до скасування санкцій проти Росії. Повернення Дональда Трампа в Білий дім тільки додало йому сміливості і вбило ще більший клин у ЄС.

На другому саміті поспіль, що відбувся на початку цього місяця в Брюсселі, європейські лідери змирилися з тим, що не зможуть рухатися далі без обіцянки Будапешта підтримати Україну, після того, як спроби схилити на свій бік Орбана й домогтися угоди всіх 27 держав провалилися.

Прокремлівська політика Угорщини

Сіярто став обличчям проросійської і дедалі більш антизахідної політики Орбана. Він насолоджується тим, що дратує інших міністрів закордонних справ, критикуючи "екстремально провоєнну" позицію ЄС і постачання зброї, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Після зустрічі 17 березня в Брюсселі Сійярто звинуватив своїх німецьких та австрійських колег в "об'єднанні" проти нього за критику ситуації в Україні з етнічною угорською меншиною. Цю давню претензію Будапешта угорський уряд використовує як привід для зближення з Росією.

Сіярто, який також є міністром торгівлі Угорщини, був відповідальною особою за залучення іноземних інвестицій в Угорщину, зокрема зі США та Німеччини, а також із Росії та Південної Кореї.

Завдяки його зусиллям Угорщина стала ключовим центром у Європі з виробництва електромобілів, залучивши низку азіатських виробників акумуляторів, китайську компанію BYD, а також німецьких виробників автомобілів преміум-класу.