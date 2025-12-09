Сийярто снова прибыл в Москву: что известно о визите главы МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова прибыл с визитом в Россию. Сегодня во вторник, 9 декабря, он находится в Москве с большой делегацией бизнесменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы венгерского МИД.
Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество после санкций.
"Санкции не будут действовать вечно, поэтому мы должны быть готовы занять выгодную позицию на старте нового периода. Именно поэтому мы отправляемся в Москву с большой делегацией бизнесменов и предпринимателей", - написал он накануне путешествия.
В Москве Сийярто участвует в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Переговоры касаются, в частности, строительства атомной электростанции Paks II в городе Пакш в Венгрии. Сийярто утверждает, что первый этап строительства начнут на следующей неделе.
Напомним, накануне местное издание сообщало, что Венгрия готовится к экономической работе с Россией в послевоенном формате: в Москву отправляется делегация для обсуждения бизнес-сотрудничества и стратегических поставок.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто с начала полномасштабной войны в Украине посещал Россию так часто, что это вызвало подозрения у его коллег-европейских дипломатов.
Последний раз в Москве Сийярто находился вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 декабря. Они встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.
Тогда делегация Орбана обсуждала с главой Кремля тему энергетики на фоне решения Соединенных Штатов предоставить Венгрии однолетнее освобождение от санкций в отношении российской нефти и газа.