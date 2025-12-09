Сійярто знову прибув до Москви: що відомо про візит глави МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову прибув з візитом до Росії. Сьогодні у вівторок, 9 грудня, він перебуває у Москві з великою делегацією бізнесменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника угорського МЗС.

Сійярто повідомив у вівторок зранку про те, що велика делегація з Угорщини вирушає до Москви обговорювати співпрацю після санкцій.

"Санкції не будуть діяти вічно, тому ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію на старті нового періоду. Саме тому ми вирушаємо до Москви з великою делегацією бізнесменів і підприємців", - написав він напередодні подорожі.

У Москві Сійярто бере участь у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Переговори стосуються, зокрема, будівництва атомної електростанції Paks II у місті Пакш в Угорщині. Сійярто стверджує, що перший етап будівництва розпочнуть наступного тижня.