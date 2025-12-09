ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сийярто снова прибыл в Москву: что известно о визите главы МИД Венгрии

Вторник 09 декабря 2025 11:57
UA EN RU
Сийярто снова прибыл в Москву: что известно о визите главы МИД Венгрии Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова прибыл с визитом в Россию. Сегодня во вторник, 9 декабря, он находится в Москве с большой делегацией бизнесменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы венгерского МИД.

Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество после санкций.

"Санкции не будут действовать вечно, поэтому мы должны быть готовы занять выгодную позицию на старте нового периода. Именно поэтому мы отправляемся в Москву с большой делегацией бизнесменов и предпринимателей", - написал он накануне путешествия.

В Москве Сийярто участвует в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Переговоры касаются, в частности, строительства атомной электростанции Paks II в городе Пакш в Венгрии. Сийярто утверждает, что первый этап строительства начнут на следующей неделе.

Напомним, накануне местное издание сообщало, что Венгрия готовится к экономической работе с Россией в послевоенном формате: в Москву отправляется делегация для обсуждения бизнес-сотрудничества и стратегических поставок.

Визиты Сийярто в РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто с начала полномасштабной войны в Украине посещал Россию так часто, что это вызвало подозрения у его коллег-европейских дипломатов.

Последний раз в Москве Сийярто находился вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 декабря. Они встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

Тогда делегация Орбана обсуждала с главой Кремля тему энергетики на фоне решения Соединенных Штатов предоставить Венгрии однолетнее освобождение от санкций в отношении российской нефти и газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия
Новости
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте