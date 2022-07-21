Сийярто приехал в Москву договариваться о газе для Венгрии

Отмечается, что Сийярто встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем премьер-министра Александром Новаком. Также ожидается, что главы МИД стран позже проведут совместную пресс-конференцию.

"Мы прибыли в Москву. Перед нами стоят две задачи: обеспечить поставки природного газа для венгерского народа и подчеркнуть, что мы хотим мира как можно быстрее", - отметил Сийярто.

В соответствии с соглашением с российским "Газпромом", Венгрия получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию, а также еще 1 млрд кубометров из Австрии.

Отметим, что сегодня ЕС обсуждает газовые санкции против России, в которых нуждается Украина. Венгрия, как ранее отмечал Сийярто, не готова выступать против поставок газа и не поддержит ограничения в отношении "Газпрома".