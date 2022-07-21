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Сийярто приехал в Москву договариваться о газе для Венгрии

Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии (flickr.by)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Россию. Проведет переговоры касаемо обеспечения поставок газа в свою страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что Сийярто встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем премьер-министра Александром Новаком. Также ожидается, что главы МИД стран позже проведут совместную пресс-конференцию.

"Мы прибыли в Москву. Перед нами стоят две задачи: обеспечить поставки природного газа для венгерского народа и подчеркнуть, что мы хотим мира как можно быстрее", - отметил Сийярто.

В соответствии с соглашением с российским "Газпромом", Венгрия получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию, а также еще 1 млрд кубометров из Австрии.

Отметим, что сегодня ЕС обсуждает газовые санкции против России, в которых нуждается Украина. Венгрия, как ранее отмечал Сийярто, не готова выступать против поставок газа и не поддержит ограничения в отношении "Газпрома".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для этого страны планируют продолжить работу своих атомных и угольных электростанций.

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