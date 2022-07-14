Поддержит ли Венгрия санкции против российского газа: ответ Сийярто

Венгрия не готова обсуждать возможное введение санкций Евросоюза против поставок газа из России и не поддержит ограничения по отношению к "Газпрому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто .

"В Венгрии мы дали четко понять, что мы даже не готовы обсуждать какие-либо санкции на поставку газа. И мы дали четко понять, что мы никогда не проголосуем в поддержку санкционного списка, включающего "Газпром" или "Газпромбанк", - заявил Сийярто.

По его словам, сейчас правительство Венгрии заполняет газохранилищ и решил закупить дополнительные объемы газа. Поэтому переговоры с РФ по поставкам начались еще вчера.

"У нас есть два долгосрочных контракта – один с "Газпромом", другой с Shell. И сейчас поверх этих объемов мы закупим дополнительно около 700 млн кубометров газа, ведь это принципиальный максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона. .. Наша цель - дополнительные 700 млн кубометров. Мы уже начали коммерческие переговоры - в двух географических направлениях", - рассказал министр.