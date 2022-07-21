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Сійярто приїхав у Москву домовлятися про газ для Угорщини

Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини (flickr.by)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Росії. Проведе переговори щодо забезпечення поставок газу до своєї країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що Сійярто зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим й заступником прем'єр-міністра Олександром Новаком. Також очікується, що голови МЗС країн пізніше проведуть спільну пресконференцію.

"Ми прибули до Москви. Перед нами стоять два завдання: забезпечити постачання природного газу для угорського народу і наголосити, що ми хочемо миру якнайшвидше", - відзначив Сійярто.

Відповідно до угоди з російським "Газпромом", Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію, а також ще 1 млрд кубометрів з Австрії.

Відзначимо, що сьогодні ЄС обговорює газові санкції проти Росії, які потребує Україна. Угорщина, як раніше відзначав Сійярто, не готова виступати проти поставок газу й не підтримає обмеження щодо "Газпрому".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Євросоюз прийняв рішення готуватися вперше провести зиму без російського газу. Для цього країни планують продовжити роботу своїх атомних і вугільних електростанцій.

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