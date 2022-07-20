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ЕС готовится впервые провести зиму без российского газа, - еврокомиссар

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Киев, Среда 20 июля 2022 15:10
ЕС готовится впервые провести зиму без российского газа, - еврокомиссар Фото: ЕС готовится впервые провести зиму без российского газа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для этого страны сообщества могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона во время пресс-конференции.

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что считает вероятным сценарий, при котором ЕС окажется лишенным поставок российского газа.

Подобное развитие событий "окажет влияние на все страны ЕС", добавила она.

В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия возобновит поставки газа по "Северному потоку-1" уже в этот четверг, 21 июля. Но объемы экспорта по газопроводу сократятся.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенка, Россия использует поставки газа для давления на Европу. Но хранилища скоро будут заполнены, и поэтому газ придется просто сжигать.

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