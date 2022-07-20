ЕС готовится впервые провести зиму без российского газа, - еврокомиссар

Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для этого страны сообщества могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона во время пресс-конференции .

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что считает вероятным сценарий, при котором ЕС окажется лишенным поставок российского газа.

Подобное развитие событий "окажет влияние на все страны ЕС", добавила она.

В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.