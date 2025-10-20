UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Сійярто полетить до Вашингтона на тлі планів Трампа і Путіна зустрітися в Угорщині

Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (flickr by institut_ire)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня відвідає Вашингтон із робочим візитом.

Як передає РБК-Україна, заяву глави угорського МЗС наводить Reuters.

За словами Сійярто, він відвідає Вашингтон завтра, 21 жовтня.

При цьому міністр не уточнив, з ким саме він зустрінеться під час візиту.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели чергову телефонну розмову. Зокрема, вони обговорювали можливість завершення війни Росії проти України.

За підсумками дзвінка Трамп розповів, що він знову зустрінеться з головою Кремля, але цього разу в Будапешті.

Варто зауважити, що попередня зустріч Трампа і Путіна фактично провалилася. Американський лідер хотів домовитися про саміт за участю президента України Володимира Зеленського, але російський диктатор не захотів такої зустрічі.

Тепер глава Кремля захотів зустрітися з президентом США на тлі обговорень у Вашингтоні передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

За даними джерел The Washington Post, під час переговорів із Трампом Путін нібито натякнув на готовність вивести своїх солдатів із Запорізької та Херсонської областей, але за умови, що українські воїни вийдуть із Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на такі чутки наголосив, що ніхто не даруватиме Росії Донецьку область.

До речі, Зеленський, коментуючи плани Трампа та Путіна зустрітися у Будапешті, зазначав, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан навряд чи зробить щось позитивне для України. При цьому він попередив, що повторення Будапештського меморандуму точно не буде позитивним для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиВашингтонДональд ТрампБудапештЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні