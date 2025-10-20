Зеленський про "угорський формат" Трампа: повтор Будапешта не може бути позитивним

Розмови про мир не мають нічого спільного з політичними інтересами окремих лідерів, зокрема угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

"Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Орбан входить до числа політиків, які просувають думку про нібито перевагу Росії на полі бою, і додав, що не вважає угорського прем’єра здатним на адекватну медіацію.

"Хочу нагадати, що коли цей політик їздив у Росію, в Китай, в США і пробував набирати для себе політичної ваги, ми казали, що ми не давали йому ніяких повноважень. Зрештою всі його зусилля не принесли жодного результату, що й було зрозуміло заздалегідь", - підкреслив президент.

Повтор Будапешта не може бути позитивним

Окремо Зеленський прокоментував можливий "угорський формат" переговорів, який, за його словами, просуває президент США Дональд Трамп. Зеленський зауважив, що Трамп прагне завершити війну і шукає формат, який може привести до цього результату.

"Трамп хоче закінчення війни, хоче знайти той чи інший формат для цього... Він вважає, що "угорський формат" може бути таким кроком, який принесе ті результати, які він хоче", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розділяє погляд Трампа на це, якщо це призведе до закінчення війни.

Водночас він наголосив, що не може бути повторення ситуації, подібної до Будапештського меморандуму, який, за його словами, став історично негативним для України.

"Будапештський меморандум - це загалом погано для нас. Повтор "Будапешта" не може бути позитивним. Я сказав про це Президенту Трампу", - додав Зеленський.

Будапештський меморандум - це міжнародна угода, підписана 5 грудня 1994 року Україною, США, Великою Британією та Росією, яка гарантувала безпеку України в обмін на її відмову від ядерної зброї.

Документ передбачав повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України, а також зобов’язання не застосовувати силу чи економічний тиск проти неї. Попри це, у 2014 році Росія порушила ці гарантії, окупувавши Крим і розпочавши агресію на Донбасі, що поставило під сумнів ефективність міжнародних безпекових гарантій без юридично зобов’язуючого характеру.