Сійярто після корупційного скандалу в Україні вимагає не давати Києву грошей

Зокрема член уряду Угорщини, який вважається одним з найбільш корумпованих у Європі, заявив, що ЄС повинен "припинити" надавати гроші Україні, оскільки там "корумпована система" та "військова мафія".

"В Україні діє військова мафія, корумпована система, а потім президент Європейської комісії... замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля", - поплакався Сійярто пресі.

При цьому Україна вже вжила низку рішучих заходів після скандалу з розкраданнями 100 млн доларів в державному ядерному агентстві. Двох українських міністрів відправили у відставку, ведуться численні розслідування. Проте для проросійського угорського міністра це, схоже, не аргумент.

"Час не на боці України. Ілюзія - стверджувати, що час на боці України", - заявив він.