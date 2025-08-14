Сійярто обурився українським ударом по нафтопроводу "Дружба"

За його словами, Україна здійснила удар дроном "по важливій розподільчій станції", що ставить під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини.

Він стверджує, що Будапешт зараз є постачальником номер один для України, і без Угорщини "українська енергетична безпека стала б вельми нестабільною".

З огляду на вищесказане, міністр висловив "невдоволення" ударом України.

"У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", - написав Сійярто.

Крім того, політик закликав "не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини".

"І припинити атакувати шляхи постачання енергії в Угорщину у війну, до якої ми, угорці, не маємо жодного відношення", - додав він.

Що передувало

У ніч на 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснафта Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.

Операція була проведена Головним управлінням розвідки МО України спільно з підрозділами Сил оборони.

Спочатку в районі Унечі прогриміли вибухи, потім спалахнула масштабна пожежа. На місце прибули підрозділи екстрених служб.